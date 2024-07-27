Дрон ВСУ атаковал пассажирку легкового авто в Белгородской области

Дрон ВСУ атаковал пассажирку легкового авто в селе Муром Белгородской области

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль в селе Муром Белгородской области. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

В результате прилета пострадала пассажирка. Женщину доставили в Шебекинскую ЦРБ с минно-взрывной травмой и ранением правой лопаточной области. Автомобиль сгорел.

На территории округа также была повреждена линия электроснабжения. Временно остались без света часть города Шебекино, а также села Новая Таволжанка, Архангельское, частично Муром и Нехотеевка.

«В районе сел Глотово и Гора-Подол зафиксированы прилеты артснарядов. Есть повреждения на линии электропередачи, в селах Глотово и Безымено временно отсутствует электроснабжение», — добавил Гладков.

Аварийные службы согласуют с Минобороны России восстановительные работы. Уточняются все данные о последствиях атаки.

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