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10:00, 27 июля 2024Россия

Коптер ВСУ сбросил взрывное устройство на рыбаков в Курской области

Коптер ВСУ сбросил взрывное устройство на двоих рыбаков в деревне Елизаветовке

Фото: Gleb Garanich / Reters

Коптер Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил взрывное устройство на людей в Курской области. Об этом сообщает врио губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram.

От взрывного устройства пострадали двое рыбаков в деревне Елизаветовка Глушковского района, уточнил спикер. Мужчины получили ранения, их доставили в Глушковскую районную больницу, где оказали необходимую помощь.

До этого Минобороны России сообщило, что украинские беспилотники сбили при попытке атаковать три региона России.

Ранее беспилотник ВСУ сбросил неизвестное взрывное устройство, предположительно бомбу, на легковую машину в Курской области. Инцидент произошел в районе села Крупец Рыльского района Курской области.

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      Мария Рюрикова
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