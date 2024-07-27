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09:40, 27 июля 2024Россия

Украинские беспилотники сбили над тремя регионами России

Украинские БПЛА сбиты над Белгородской, Рязанской и Саратовской областями

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Украинские беспилотники сбили при попытке атаковать три региона России. Об этом сообщает Минобороны России в Telegram.

«Около 07:50 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА (беспилотных летательных аппаратов) самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в ведомстве.

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили три БПЛА над Белгородской, Рязанской и Саратовской областями.

Ранее два украинских беспилотника были сбиты при попытке атаковать Белгородскую область. В Минобороны подчеркнули, что речь идет о беспилотниках самолетного типа. Такие дроны способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать сотни километров. Затем они пикируют на цель и взрываются.

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      Мария Рюрикова
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