Двое рабочих перестали дышать при очистке канализационного колодца в российском городе

В Подмосковье двое рабочих погибли при очистке канализационного колодца

В подмосковном Щелкове двое рабочих перестали дышать при очистке канализационного колодца. Об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на некий источник.

По его словам, несколько лет назад один из пострадавших установил колодец на участке в одном из местных СНТ. После этого раз в год мужчина приезжал его чистить. 26 июля он вновь приехал на чистку и привез с собой товарища. Мужчина откачал основную часть содержимого колодца, затем обвязал себя веревкой, взял лопату и спустился на дно для того, чтобы полностью вычистить весь колодец. Второй мужчина страховал его наверху. В какой-то момент он заметил, что внизу товарищ задыхается. Он потянул веревку вверх, чтобы вытащить задыхающегося, но веревка отвязалась. Тогда мужчина прыгнул в колодец, чтобы обвязать веревкой потерпевшего, который к этому времени уже был без сознания, однако, ему тоже стало плохо. Увидев происходящее на участке, владелец вызвал экстренные службы, но спасти рабочих не удалось.

Возбуждено уголовное дело. Все детали произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в селе Троицкое Алтайского края мужчина с 16-летним подростком спустились ремонтировать колодец и задохнулись.