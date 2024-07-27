Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:10, 27 июля 2024Россия

Двое рабочих перестали дышать при очистке канализационного колодца в российском городе

В Подмосковье двое рабочих погибли при очистке канализационного колодца

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

В подмосковном Щелкове двое рабочих перестали дышать при очистке канализационного колодца. Об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на некий источник.

По его словам, несколько лет назад один из пострадавших установил колодец на участке в одном из местных СНТ. После этого раз в год мужчина приезжал его чистить. 26 июля он вновь приехал на чистку и привез с собой товарища. Мужчина откачал основную часть содержимого колодца, затем обвязал себя веревкой, взял лопату и спустился на дно для того, чтобы полностью вычистить весь колодец. Второй мужчина страховал его наверху. В какой-то момент он заметил, что внизу товарищ задыхается. Он потянул веревку вверх, чтобы вытащить задыхающегося, но веревка отвязалась. Тогда мужчина прыгнул в колодец, чтобы обвязать веревкой потерпевшего, который к этому времени уже был без сознания, однако, ему тоже стало плохо. Увидев происходящее на участке, владелец вызвал экстренные службы, но спасти рабочих не удалось.

Возбуждено уголовное дело. Все детали произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в селе Троицкое Алтайского края мужчина с 16-летним подростком спустились ремонтировать колодец и задохнулись.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Белоусов предупредил министра обороны США о тайной операции Украины в России. Пентагон предотвратил ее

      В России раскритиковали церемонию открытия Олимпийских игр в Париже

      Двое рабочих перестали дышать при очистке канализационного колодца в российском городе

      Банковские счета и имущество задержанного генерала Булгакова арестовали

      Минобороны заявило о контроле над еще одним населенным пунктом в ДНР

      Французская журналистка назвала Олимпиаду в Париже «фрик-шоу» и отказалась освещать ее

      Российский пловец вышел в олимпийский полуфинал

      Мужчина выпал из катера в акватории канала Москвы

      Страны АСЕАН призвали к диалогу по Украине

      Проблемы ВСУ на фронте связали с летней жарой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше