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10:37, 27 июля 2024Силовые структуры

ФСБ показала кадры задержания планировавших устроить теракты в Дагестане

Задержанные в Каспийске признались в подготовке серии терактов

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России показала кадры задержания трех человек в городе Каспийск за подготовку террористических актов. Задержанные дали признательные показания, передает ТАСС.

В ходе допроса они рассказали, что планировали взорвать церковь Казанской иконы Божией Матери в Каспийске. Кроме того, задержанные признались, что хотели с ножами напасть на сотрудников правоохранительных органов, патрулирующих улицы. Также один из боевиков заявил, что покупал компоненты для взрывного устройства в магазинах, на городских рынках. Он научился делать взрывное устройство в Telegram-канале.

О предотвращении серии терактов в российском регионе ФСБ сообщила ранее 27 июля. По адресам проживания задержанных были найдены самодельные взрывные устройства, оружие, инструкции по ведению боевых действий.

25 июля сообщалось, что в Каспийске неизвестные забаррикадировались в квартире жилого дома и угрожают взрывом. На место прибыли бойцы ОМОН и полицейские. Впоследствии пресс-служба МВД Дагестана отчиталась о завершении оперативных мероприятий и задержаниях. Указывалось, что угроз для мирного населения нет.

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      Алина Гончарова
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