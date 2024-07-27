Bild: противников антироссийских санкций поддерживают 28 процентов немцев

Суммарная поддержка немецких партий, выступающих против антироссийских санкций, достигла уровня в 28 процентов. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на опрос социологического института INSA.

К этим партиям относятся крайне правая «Альтернатива для Германии» и крайне левый «Союз Сары Вагенкнехт». Если поддержка первого составляет теперь 18 процентов, то за новую партию левого депутата Вагенкнехт могут проголосовать 10 процентов избирателей, что стало рекордной величиной за историю опросов.

При этом наиболее популярной партией продолжает оставаться оппозиционный правоцентристский блок Христианско-демократического союза и баварского Христианского социального союза — его рейтинг составляет 30 процентов. Вместе с тем правящие партии — социал-демократов, «Зеленых» и Свободную демократическую партию — поддерживают лишь 31 процент избирателей, тогда как по итогам парламентских выборов 2021 года суммарно они получили более 51 процента голосов.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил о решении переизбираться на пост главы правительства. Он отметил, что выдвинувшая его Социал-демократическая партия Германии настроена на победу на следующих парламентских выборах, которые должны состояться осенью 2025 года.