Шольц захотел переизбраться

Reuters: Шольц захотел стать канцлером Германии во второй раз

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о своем желании переизбраться на второй срок. Об этом сообщает Reuters.

«Как канцлер, я буду вновь баллотироваться, чтобы снова занять этот пост», — отметил политик.

Он также подчеркнул, что Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) «полна решимости и готова победить на выборах в 2025 году».

12 июля Шольц заявил, что планы по размещению на территории Германии новых американских дальнобойных ракет не будут способствовать эскалации напряженности в отношениях с Россией. Он отметил, что это оружие служит сдерживающим фактором и с самого начала предназначалось для предотвращения атак из «безопасного тыла».