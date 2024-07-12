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23:30, 12 июля 2024Мир

Шольц высказался насчет размещения американских ракет в Германии

Шольц: размещение ракет США в ФРГ не приведет к эскалации с Россией
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Ken Cedeno / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что планы по размещению на территории ФРГ новых американских ракет не будут способствовать эскалации напряженности в отношениях с Россией. Такое мнение политик высказал в ходе пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, пишет ТАСС.

Шольц подчеркнул, что это оружие служит сдерживающим фактором и с самого начала предназначалось для предотвращения атак из «безопасного тыла».

«Это повышает безопасность из-за эффекта сдерживания. И что нас всегда беспокоит, так это предотвращение войны», — отметил канцлер.

При этом Олаф Шольц вновь заверил, что Германия будет организовывать поставки оружия на Украину таким образом, чтобы они не привели к прямой конфронтации с РФ.

Ранее Шольц не стал комментировать данные телеканала CNN о подготовке покушения на главу немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера.

До этого СМИ писали о якобы имевшемся плане покушения на генерального директора Rheinmetall, являющегося крупным поставщиком оружия Украине. Дополнительно отмечалось, что за данным планом якобы могла стоять Россия. Однако никаких доказательств данного предположения приведено не было.

Накануне канцлер ФРГ также заявил, что никто не планирует менять правила применения подаренного Украине оружия.

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      Марина Совина
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