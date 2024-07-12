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12:55, 12 июля 2024Мир

Шольц ушел от ответа на вопрос о подготовке покушения на поставщика оружия Украине

Шольц не стал комментировать данные о подготовке покушения на главу Rheinmetall

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц не стал комментировать данные телеканала CNN о подготовке покушения на главу немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Об этом сообщает Reuters.

«Я не буду комментировать сообщение о российском заговоре с целью покушения на жизнь генерального директора Rheinmetall», — ушел от ответа на вопрос политик.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил о якобы имевшемся плане покушения на генерального директора Rheinmetall, являющегося крупным поставщиком оружия Украине. Дополнительно отмечается, что за данным планом якобы могла стоять Россия. Однако никаких доказательств данного предположения приведено не было.

Паппергер рассказал, что верит информации CNN о срыве покушения на него. Он подчеркнул, что правительство Германии хорошо обеспечивает его защиту. Глава концерна назвал себя счастливым человеком, потому что всегда чувствует себя в безопасности.

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      Семен Александров
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