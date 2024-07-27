Губернатор российского региона сообщил об уничтожении беспилотника

Губернатор Саратовской области Бусаргин: в Энгельсе ликвидировали БПЛА

В Саратовской области в субботу, 29 июля, был уничтожен беспилотник. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор российского региона Роман Бусаргин.

«В Энгельсе сегодня утром ликвидировали БПЛА», — сообщил он в публикации. При этом Бусаргин добавил, что в результате падения обломков беспилотника пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

В Минобороны РФ сообщили, что ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 14 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над несколькими регионами страны. Были перехвачены и ликвидированы семь БПЛА над Курской областью, три — над Белгородской, два — над Ростовской, один — над Брянской и один — над Липецкой областью.

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов ранее отметил, что в регионе была «очень сложная ночь». «Повторно объявлена ракетная тревога. Наши парни из ПВО продолжают защищать нас», — заявил он.