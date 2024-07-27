Израиль сообщил о гибели девяти детей при атаке на Голанские высоты

Советник премьера Израиля заявил о гибели девяти детей при атаке «Хезболлы»

В результате обстрела Голанских высот на севере Израиля погибли девять детей и подростков. Об этом заявил советник израильского премьера Дмитрий Гендельман в Telegram-канале.

Кроме того, более 30 детей, играющих на детской площадке в городе Мадждаль-Шамс, получили ранения. Произошедшее он назвал серьезной эскалацией и подчеркнул, что ответ Израиля будет «очень жестким».

В свою очередь, ливанская группировка «Хезболла» отвергла обвинения Израиля в ударе по поселку на Голанах. «Бойцы исламского сопротивления не причастны к этому обстрелу», — говорится в сообщении представителя формирования шиитской милиции группировки.