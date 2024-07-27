«Хезболла» отвергла обвинения Израиля в ударе по поселку на Голанах

Милиция «Хезболла» отвергла обвинения Израиля в ударе по поселку на Голанах

Шиитская милиция «Хезболла» отвергла обвинения Израиля и заявила, что не наносила ракетного удара по поселку Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. Об этом говорится в заявлении представителя формирования, которое передает телеканал Al Jadeed.

«Бойцы исламского сопротивления не причастны к этому обстрелу», — говорится в их сообщении.

Израиль обвинил в ударе ливанскую группировку в ударе по детской площадке в городе Мадждаль-Шамс на Голанских высотах в субботу, 27 июля. Советник премьера Дмитрий Гендельман сообщил, что более 30 человек получили ранения, девять детей не выжили. Он назвал случившееся серьезной эскалацией и пообещали жесткий ответ. Власти пообещали предпринять все необходимые для восстановления безопасности на северной границе меры.