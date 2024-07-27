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20:29, 27 июля 2024Мир

«Хезболла» выпустила ракету по Израилю

Группировка «Хезболла» выпустила ракету по Израилю, более 30 человек ранены

Фото: Avi Ohayon / Reuters

Ливанская группировка «Хезболла» выпустила ракету по Израилю, в результате чего более 30 человек получили ранения. Об этом сообщил советник израильского премьера Дмитрий Гендельман, его цитирует ТАСС.

«От ракеты, выпущенной "Хезболлах", пострадали дети, которые играли на детской площадке в городе Мадждаль-Шамс на Голанских высотах», — сообщил он. По его информации, девять детей не выжили.

В Израиле назвали случившееся серьезной эскалацией и пообещали жесткий ответ. Власти пообещали предпринять все необходимые для восстановления безопасности на северной границе меры.

Ранее Израиль выдвинул новое условие для заключения перемирия с палестинским радикальным движением ХАМАС. Израиль потребовал, чтобы мирные граждане сектора Газа, возвращающееся с юга анклава на север, проходили проверку.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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