Группировка «Хезболла» выпустила ракету по Израилю, более 30 человек ранены

Ливанская группировка «Хезболла» выпустила ракету по Израилю, в результате чего более 30 человек получили ранения. Об этом сообщил советник израильского премьера Дмитрий Гендельман, его цитирует ТАСС.

«От ракеты, выпущенной "Хезболлах", пострадали дети, которые играли на детской площадке в городе Мадждаль-Шамс на Голанских высотах», — сообщил он. По его информации, девять детей не выжили.

В Израиле назвали случившееся серьезной эскалацией и пообещали жесткий ответ. Власти пообещали предпринять все необходимые для восстановления безопасности на северной границе меры.

Ранее Израиль выдвинул новое условие для заключения перемирия с палестинским радикальным движением ХАМАС. Израиль потребовал, чтобы мирные граждане сектора Газа, возвращающееся с юга анклава на север, проходили проверку.