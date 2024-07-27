Коршун врезался в самолет авиакомпании S7 Новосибирск — Абакан

Черный коршун врезался в самолет российской авиакомпании S7, который следовал по маршруту Новосибирск — Абакан. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Птица протаранила воздушное судно при посадке в аэропорту назначения. Коршун не выжил, на обтекателе самолета осталась вмятина.

Авиакомпания подала иск в связи с работой орнитологической службы. Суд встал на сторону S7 и обязал аэропорт выплатить 510 тысяч рублей.

Ранее в лобовое стекло пассажирского лайнера с россиянами на борту врезалась птица. Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Москвы в Ульяновск самолетом в районе аэропорта Внуково, в понедельник, 1 апреля. Несмотря на случившееся, командир воздушного судна принял решение следовать на аэродром назначения.