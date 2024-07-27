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10:30, 27 июля 2024Путешествия

Коршун врезался в самолет российской авиакомпании

Коршун врезался в самолет авиакомпании S7 Новосибирск — Абакан

Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

Черный коршун врезался в самолет российской авиакомпании S7, который следовал по маршруту НовосибирскАбакан. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Птица протаранила воздушное судно при посадке в аэропорту назначения. Коршун не выжил, на обтекателе самолета осталась вмятина.

Авиакомпания подала иск в связи с работой орнитологической службы. Суд встал на сторону S7 и обязал аэропорт выплатить 510 тысяч рублей.

Ранее в лобовое стекло пассажирского лайнера с россиянами на борту врезалась птица. Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Москвы в Ульяновск самолетом в районе аэропорта Внуково, в понедельник, 1 апреля. Несмотря на случившееся, командир воздушного судна принял решение следовать на аэродром назначения.

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      Мария Рюрикова
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