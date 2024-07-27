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19:41, 27 июля 2024Бывший СССР

В Молдавии осудили референдум по евроинтеграции

В Молдавии референдум по евроинтеграции посчитали политическим мошенничеством

Фото: Дмитрий Осматеско / РИА Новости

Референдум по евроинтеграции Молдавии, который должен пройти вместе с президентскими выборами этой осенью, является политическим мошенничеством. На это указал бывший генеральный прокурор страны и кандидат в президенты от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло в своем Telegram-канале.

«Это просто политическое мошенничество. Этот референдум не имеет никакого отношения к выборам президента. Людям просто дают другую тему для обсуждений», — пояснил он, указав, что дискуссия о евроинтеграции «разрывает» молдавское общество.

По мнению Стояногло, положительные итоги референдума могут вызвать заблуждение, что Молдавия может вступить в Европейский союз уже завтра, но это не произойдет. При этом победа противников евроинтеграции не будет означать, что Кишинев пригласят в Евросоюз.

Ранее сообщалось, что большинство жителей Молдавии считает правящую в республике партию «Действие и солидарность» коррумпированной. С этим согласились три четверти участников опроса, проведенного Институтом маркетинга и социологических опросов.

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      Дмитрий Попов
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