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23:53, 27 июля 2024Бывший СССР

На Украине сообщили об исчезновении икон из Почаевской лавры

Минкульт Украины заявил об исчезновении части икон из Почаевской лавры
Архивное фото

Архивное фото. Emergencies Ministry Press Service / Reuters

Комиссия Министерства культуры и информационной политики заявила о пропаже из Свято-Успенской Почаевской лавры значительной части ценных икон. Об этом сообщает агентство «Укринформ» в Telegram.

Уточняется, что данные иконы были зафиксированы паспортами памятников культурного наследия и инвентарным списком, составленным в 1967 году. Также выявлен ряд нарушений. В частности, обнаружены признаки самовольного ремонта, возведения пристроек и реставрации памятников без соответствующих разрешений.

Свято-Успенскую Почаевскую лавру обвинили в ненадлежащем содержании памятников и нарушении закона «Об охране культурного наследия». Комиссия рекомендовала Кременецко-Почаевскому заповеднику провести до 1 декабря инвентаризацию шести объектов и поднять вопрос о расторжении договора о безвозмездном использовании помещений с Украинской православной церковью.

В прошлом месяце Минкульт Украины начал проверку Почаевской лавры, помещения которой арендует Украинская православная церковь (УПЦ), вместе с сотрудниками МВД и Службы безопасности Украины (СБУ).

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      Марина Совина
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