Сотрудники СБУ и полицейские пришли в Почаевскую Лавру на Украине

Минкульт Украины начал проверку Почаевской Лавры с сотрудниками МВД и СБУ

Минкульт Украины начал проверку Почаевской Лавры, помещения которой арендует Украинская православная церковь (УПЦ), вместе с сотрудниками МВД и Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщил Telegram-канал сторонников УПЦ «Миряне».

«Началась проверка министерством культуры Почаевской лавры! Комиссия пришла в сопровождении полицейских и сотрудников СБУ», — говорится в сообщении.

Ранее в Корсунь-Шевченковском Черкасской области неизвестные закидали яйцами и камнями Ильинский храм УПЦ. Вандалы разбили окно в церкви, а потом скрылись с места преступления.

В ночь на 31 мая рейдеры под руководством СБУ захватили храм Спаса Нерукотворного в Корсунь-Шевченковском. Рейдеры специально ждали начала комендантского часа для начала вторжения в храм.