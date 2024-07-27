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16:14, 27 июля 2024Мир

В США рассказали об огромных потерях в рядах ВСУ

Миршаймер: ВСУ не смогут создать новые бригады из-за огромных потерь

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут огромные потери, поэтому в ближайшее время они не смогут создать новые бригады. Об этом рассказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире Youtube-канала офицера в отставке Дэниела Дэвиса.

«Они посылают на передовую людей, которые не имеют достаточной подготовки, так что эти люди умирают в огромном количестве», — объяснил он потери ВСУ, назвав ситуацию с пополнениями украинской армией ужасающей.

В связи с этим, по мнению Миршаймера, ВСУ не смогут формировать новые подразделения, хотя ранее руководство Украины объявляло о создании десяти бригад. Призванные в армии военнослужащие направляются прежде всего в передовые части, которые остро нуждаются в живой силе, добавил он.

Ранее в разговоре с Джоном Миршаймером офицер в отставке Дэниел Дэвис указал на всепроникающие удары российских ракет. На данный момент ВСУ не могут им противодействовать, поэтому под ударами оказывается вся территория Украины.

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      Дмитрий Попов
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