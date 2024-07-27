Названа причина прорыва плотины в Челябинской области

Глава Карабашского округа Афанасенко: плотину в Киолиме прорвало из-за осадков

Плотину в поселке Киолим Челябинской области прорвало из-за продолжительных осадков. Такую причину назвал глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко на своей странице во «ВКонтакте».

«Разрушение плотины произошло из-за продолжительных осадков. К настоящему времени вода из поселка ушла, идут работы по ликвидации последствий подтопления», — написал он.

Глава района напомнил, что в городском округе из-за происшествия ввели режим чрезвычайной ситуации. С подтопленных территорий за ночь удалось эвакуировать 163 человека из четырех населенных пунктов.

Дамбу на Киалимском водохранилище прорвало вечером 26 июля. Никто, предварительно, не пострадал. Ширина прорыва составила 100 метров.