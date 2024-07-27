Названы неочевидные способы улучшить отношения с партнером

HP: сюрпризы и нежные сообщения могут улучшить отношения с партнером

Существует множество неинтимных способов улучшить отношения с партнером, сделав их более крепкими и доверительными. Эти неочевидные действия назвало издание Huffington Post (HP) со ссылкой на психологов и экспертов по отношениям.

Специалисты посоветовали совершать поступки, которые партнер оценит. Например, без напоминания или просьбы вымыть холодильник и не сообщить об этом или внезапно включить любимую песню близкого человека. Также укрепить отношения, по их мнению, способны милые сюрпризы (стихотворение или песня в честь избранника), а также нежные сообщения.

Семейный терапевт Брианна Биллапс Хьюз призвала уделять как можно больше внимания партнеру. «Это может быть содержательный разговор или просто беседа о прошедшем дне. Человек должен почувствовать, что его слушают и слышат. Это способно сильно укрепить эмоциональную связь», — прокомментировала специалистка.

Одним из необычных способов сделать связь еще более крепкой является длительный зрительный контакт, заверила эксперт по отношениям Эми Чан. «Когда два человека пристально смотрят друг другу в глаза, не разговаривая в течение длительного времени, они могут укрепить доверие и близость и даже усилить страсть», — сказала она.

Психологи считают, что для отношений полезно просто посидеть вместе в тишине или принять ванну с пеной. Эти ритуалы позволяют установить глубокую, невысказанную связь и продемонстрировать доверие к любимому человеку.

И напоследок эксперты по отношениям посоветовали не стесняться делать что-то глупое перед избранником и добродушно подшучивать друг над другом.

Ранее психолог Рэнди Гюнтер назвал способы построить счастливые отношения после тяжелого разрыва. Первым делом он призвал не рассматривать новый роман как способ восстановиться после расставания с партнером.

