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12:21, 27 июля 2024Мир

В Берлине отменили мероприятие бригады «Азов»

BZ: выступление «Азова» в Берлине отменили из-за протестов левых движений
СюжетПротесты в России

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Выступление представителей украинской бригады «Азов» (запрещенная в России экстремистская и террористическая организация) в Берлине было отменено самими организаторами из-за протестов левых политических сил. Об этом сообщает издание «Berliner Zeitung» (BZ).

«Несколько левых групп и организаций выступили с критикой мероприятия, поскольку украинское подразделение пропагандирует ультраправые и фашистские традиции, а его лидер является неонацистом», — отмечено в газете.

Против мероприятия, в частности, выступил представленный в Бундестаге левый «Союз Сары Вагенкнехт». Его представители посчитали выступление «невероятным скандалом», напомнив, что «Азов» исторически связан с движением Степана Бандеры.

Бригада «Азов» планировала провести серию мероприятий в разных европейских городах, на которых предполагалось рассказать о последних событиях на фронте, а также привлечь в формирование новых добровольцев. Отмену выступления в Берлине организаторы объяснили тем, что они не могут гарантировать безопасность его участников.

Ранее подполковник Службы безопасности Украины в отставке Василий Прозоров рассказал о пополнении подразделений «Азов» новыми наемниками. По его словам, к бригаде активно присоединяются идейные нацисты.

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      Дмитрий Попов
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