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15:40, 27 июля 2024Силовые структуры

Обезглавивший сожительницу россиянин попытался скрыться и попал под автомобиль

В Подмосковье мужчина убил сожительницу, обезглавив ее, и попал под машину

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В подмосковном Дмитрове местный житель расправился с сожительницей, обезглавил ее, потом попытался скрыться, но попал под автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство "Москва"».

Сейчас злоумышленник госпитализирован. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Ранее сообщалось, что в квартире дома на улице Шакурова в городе Омске злоупотребивший алкоголем мужчина хотел поговорить с 37-летней возлюбленной, но женщина уже легла спать и в аудиенции отказала. Возмущенный таким поведением уголовник принялся избивать ее, нанося множество ударов по голове. В результате женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

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      Анна Габай
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