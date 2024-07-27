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16:21, 27 июля 2024Мир

Орбан прокомментировал церемонию открытия Олимпиады в Париже

Орбан о церемонии открытия Олимпиады в Париже: у Запада нет моральной основы

Фото: Kyle Terada / Reuters

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже показала, что у Запада нет общей моральной основы. Об этом, комментируя мероприятие, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его слова на выступлении с речью в румынском городе Бэиле-Тушнад транслировал телеканал М1.

«Запад думает, что национальные государства больше не существуют. Вследствие этого они отрицают, что существуют общие культура и строящаяся на ней общая мораль. Нет общей морали — если вы смотрели вчерашнее открытие Олимпийских игр, вы могли это видеть», — сказал Орбан.

Он подчеркнул, что страны Центральной Европы отстаивают сохранение национальных государств. Из определенного набора ценностей, по его словам, вытекают общие моральные требования, которые строятся на библейской основе.

Церемония открытия ОИ-2024 прошла в Париже вечером в пятницу, 26 июля. Ее раскритиковали в разных странах. Негативную реакцию, в частности, вызвало присутствие на церемонии трансгендеров, «которые выдавали себя за Иисуса Христа и его учеников на Тайной вечере», писали СМИ.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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