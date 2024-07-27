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17:32, 27 июля 2024Мир

Орбан сравнил молчание о теракте на «Северных потоках» с капитуляцией

Орбан: молчание ЕС о теракте на «Северных потоках» означает капитуляцию

Фото: РИА Новости

Молчание стран Европейского союза (ЕС) о результатах расследования теракта на «Северных потоках» означает акт капитуляции. Об этом рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления в румынском городе Бэиле-Тушнад, пишет РИА Новости.

«То, что мы слова не говорим о взрыве "Северных потоков", что даже Германия не реагирует на теракт (...), совершенный против ее собственности, — это не что иное, как акт капитуляции», — указал он.

При этом Орбан намекнул, что диверсия могла быть сделана по указанию Соединенных Штатов. По его мнению, нынешний Евросоюз в целом потерял свою независимость и теперь подстраивается под курс американской Демократической партии.

В своем выступлении в Румынии Виктор Орбан также обратил внимание на растущую поддержку России в мире. Все больше государств отказываются от указаний стран Запада осудить российскую политику и продолжают считать Москву своим партнером, отметил он.

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      Дмитрий Попов
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