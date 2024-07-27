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13:47, 27 июля 2024Мир

Орбан рассказал о растущей поддержке России в мире

Премьер-министр Венгрии Орбан: все больше стран мира поддерживают Россию

Фото: Yuri Kochetkov / Reuters

Несмотря на давление Запада, все больше стран мира начинают поддерживать Россию. На это обратил внимание премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления в румынском городе Бэиле-Тушнад, сообщает РИА Новости.

«Запад отдал указание, чтобы мир занял позицию против России и поддержал Запад на моральной основе. В реальности, наоборот, понемногу все поддерживают Россию», — подчеркнул он.

Россия при этом опирается на поддержку не только КНР и КНДР, но и Индии, Турции, а также стран мусульманского мира, что стало для многих неожиданностью, добавил Орбан. Эти государства продолжают считать Москву своим партнером.

Во время выступления в Румынии Виктор Орбан также рассказал об успехах России в адаптации к санкционному давлению. По его словам, Российская Федерация демонстрирует в последнее время «техническую и экономическую гибкость».

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      Дмитрий Попов
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