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12:33, 27 июля 2024Мир

Орбан рассказал об успехах России в адаптации к санкциям

Премьер-министр Венгрии Орбан: Россия смогла адаптироваться к санкциям

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Россия успешно развивает способность адаптации к санкционному давлению европейских стран. Об этом рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления в румынском городе Бэиле-Тушнад, передает РИА Новости.

«Она [Россия] провела необходимое развитие IT и банковского сектора, поэтому российская финансовая система не сломалась. Она развила способность к адаптациям», — подчеркнул он, указав, что Россия смогла усвоить уроки санкций 2014 года.

По мнению Виктора Орбана, Российскую Федерацию не следует считать «жесткой неосталинистской автократией», которая не способна конкурировать с другими странами. Наоборот, в последние годы она демонстрирует «техническую и экономическую гибкость», считает венгерский лидер.

Ранее в Венгрии рассказали о зависти Европейского союза к Виктору Орбану. По словам главы МИД страны Петера Сийярто, в Брюсселе боятся, что в сравнении с действиями венгерского лидера стратегию ЕС в отношении конфликта на Украине могут посчитать неудачной.

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      Дмитрий Попов
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