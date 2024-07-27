Орбан рассказал об успехах России в адаптации к санкциям

Премьер-министр Венгрии Орбан: Россия смогла адаптироваться к санкциям

Россия успешно развивает способность адаптации к санкционному давлению европейских стран. Об этом рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления в румынском городе Бэиле-Тушнад, передает РИА Новости.

«Она [Россия] провела необходимое развитие IT и банковского сектора, поэтому российская финансовая система не сломалась. Она развила способность к адаптациям», — подчеркнул он, указав, что Россия смогла усвоить уроки санкций 2014 года.

По мнению Виктора Орбана, Российскую Федерацию не следует считать «жесткой неосталинистской автократией», которая не способна конкурировать с другими странами. Наоборот, в последние годы она демонстрирует «техническую и экономическую гибкость», считает венгерский лидер.

Ранее в Венгрии рассказали о зависти Европейского союза к Виктору Орбану. По словам главы МИД страны Петера Сийярто, в Брюсселе боятся, что в сравнении с действиями венгерского лидера стратегию ЕС в отношении конфликта на Украине могут посчитать неудачной.