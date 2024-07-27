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11:21, 27 июля 2024Россия

Володин рассказал о вступающих в силу в России с августа законах

Володин: россияне смогут получать данные о выполнении всех запросов на услуги

Фото: пресс-служба нижней палаты парламента / АГН «Москва»

Председатель Государственной думы (ГД) Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в России с августа. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Теперь граждане России смогут получить необходимые данные о выполнении запросов на предоставление государственных и муниципальных услуг и результаты оказания мер социальной поддержки не выходя из дома. Кроме того, теперь банки и микро-финансовые организации (МФО) будут должны фиксировать и хранить записи разговоров о возврате клиентам просроченных задолженностей. Также стало известно о том, что правила единой выплаты на детей тоже будут изменены. Теперь, если заявление на единую выплату будет подано по временной прописке или по адресу фактического проживания, то проверка сможет установить, где именно живут заявитель и дети.

Кроме того, с августа 2024 года муниципальные депутаты смогут принимать участие в формировании местной администрации.

23 июля Володин назвал условия для въезда в Россию мигрантов.

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      Анна Габай
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