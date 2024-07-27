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22:25, 27 июля 2024Мир

Премьер-министр Италии отправилась в Китай для обсуждения СВО

Bloomberg: премьер Италии Мелони поехала в Китай обсудить с Си Цзиньпином СВО

Фото: Yves Herman / Reuters

Председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони отправилась в Китай. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, она намерена наладить отношения с председателем КНР Си Цзиньпином в преддверии нестабильных выборов в США. Ожидается, что Мелони затронет тему специальной военной операции (СВО) на Украине и конфликта между Израилем и ХАМАСОМ.

Источники утверждают, что Мелони рассматривает Си Цзиньпина как человека, который может стать важной заинтересованной стороной в конфликте на Украине в случае, если Вашингтон откажется от поддержки, как угрожал кандидат в президенты США Дональд Трамп. При этом, отмечает агентство, ей предстоит сбалансировать данную цель поездки с более жесткой позицией Евросоюза в отношении торговли с Пекином.

Ранее издание The Economist сообщило, что Евросоюз готовится к торговой войне с Китаем. Это связано с поставками китайских электромобилей. Европейцы планируют воздействовать на Пекин через госзакупки. Они намерены ограничить возможность китайским компаниями участвовать в государственных тендерах в Европе.

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      Марина Совина
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