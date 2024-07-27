При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадали двое взрослых и ребенок

Гладков: при обстреле Белгородской области ранены три человека, включая ребенка

При обстреле Белгородской области со стороны украинских войск пострадали двое взрослых и один ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в результате атаки беспилотника в поселке Политотдельский был ранен 11-летний мальчик. Его доставили в больницу, там ему оказали необходимую медицинскую помощь, после чего отпустили домой.

Кроме того, в селе Илек-Пеньковка украинский дрон сбросил взрывное устройство на автомобиль, пострадали мужчина и женщина. Мужчина получил минной-взрывную травму и контузию, сейчас он находится в больнице. Его супруга, которая также получила ранения, от госпитализации отказалась.

Ранее Гладков сообщил, что житель белгородского села не выжил после обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ).

