Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:25, 27 июля 2024Россия

При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадали двое взрослых и ребенок

Гладков: при обстреле Белгородской области ранены три человека, включая ребенка
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

При обстреле Белгородской области со стороны украинских войск пострадали двое взрослых и один ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в результате атаки беспилотника в поселке Политотдельский был ранен 11-летний мальчик. Его доставили в больницу, там ему оказали необходимую медицинскую помощь, после чего отпустили домой.

Кроме того, в селе Илек-Пеньковка украинский дрон сбросил взрывное устройство на автомобиль, пострадали мужчина и женщина. Мужчина получил минной-взрывную травму и контузию, сейчас он находится в больнице. Его супруга, которая также получила ранения, от госпитализации отказалась.

Ранее Гладков сообщил, что житель белгородского села не выжил после обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Израиль заявил о близости полномасштабной войны с Ливаном

      При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадали двое взрослых и ребенок

      Число жертв при атаке на Голанские высоты выросло

      В Харькове потерпел крушение учебный самолет

      Нетаньяху обратился к «Хезболле» после обстрела Голанских высот

      Российский миллиардер прокомментировал задержание сына за нападение на полицейского

      Израиль обвинил «Хезболлу» в ракетном ударе по Голанским высотам

      В Москве задержали сына российского миллиардера

      Песков заявил об отвратительных моментах на открытии Олимпиады

      В Конгрессе США возмутились открытием Олимпиады

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше