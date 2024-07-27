Один мужчина стал жертвой обстрела российского села

Гладков: мирный житель погиб во время обстрела белгородского села Бочковка

В Белгородской области один мужчина стал жертвой обстрела украинских войск села Бочковка. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он написал, что мужчина не выжил по дороге в лечебное учреждение. Глава Белгородской области выразил соболезнования родным и близким пострадавшего.

Перед известием о жертве обстрела губернатор Гладков рассказал в своем Telegram-канале, что несколько населенных пунктов Белгородского и Краснояружского района подверглись атаке беспилотников. Так, в поселке Красная Яруга поврежден фасад многоквартирного дома, в трех квартирах выбито остекление. Четыре беспилотника атаковали село Илек-Пеньковка, один дрон атаковал грузовой автомобиль, второй беспилотник сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль. В результате удара в машине были выбиты стекла. Еще два дрона ударили в здание школы и повредили крышу, фасад и остекление. В селе Бессоновка два беспилотника сбросили взрывные устройства на территорию сельхозпредприятия и повредили оборудование, а в селе Петровка в ходе атаки дрона в частном доме выбило окна и был разрушен забор.

На месте работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области пострадала женщина при обстреле села Бочковка со стороны Вооруженных сил Украины.