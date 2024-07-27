Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:18, 27 июля 2024Россия

Один мужчина стал жертвой обстрела российского села

Гладков: мирный житель погиб во время обстрела белгородского села Бочковка

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Белгородской области один мужчина стал жертвой обстрела украинских войск села Бочковка. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он написал, что мужчина не выжил по дороге в лечебное учреждение. Глава Белгородской области выразил соболезнования родным и близким пострадавшего.

Перед известием о жертве обстрела губернатор Гладков рассказал в своем Telegram-канале, что несколько населенных пунктов Белгородского и Краснояружского района подверглись атаке беспилотников. Так, в поселке Красная Яруга поврежден фасад многоквартирного дома, в трех квартирах выбито остекление. Четыре беспилотника атаковали село Илек-Пеньковка, один дрон атаковал грузовой автомобиль, второй беспилотник сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль. В результате удара в машине были выбиты стекла. Еще два дрона ударили в здание школы и повредили крышу, фасад и остекление. В селе Бессоновка два беспилотника сбросили взрывные устройства на территорию сельхозпредприятия и повредили оборудование, а в селе Петровка в ходе атаки дрона в частном доме выбило окна и был разрушен забор.

На месте работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области пострадала женщина при обстреле села Бочковка со стороны Вооруженных сил Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      «Творческое лицо страны». В России похвалили открытие Олимпиады, а в Европе назвали его оскорблением христиан

      Тренер дал советы по сохранению формы при офисной работе

      В Госдуме прокомментировали слова Орбана о растущей поддержке России в мире

      Украине предрекли голод и гражданскую войну

      В России пропавших собак будут искать через новое приложение по фотографии носа

      В Британии объяснили ограничения для ВСУ в ударах по России

      Один мужчина стал жертвой обстрела российского села

      Россиянин рассказал об уплывшем на полкилометра доме с его семьей внутри

      Глава МИД Китая сделал громкое заявление о Тайване

      Капитан российского парусника «Штандарт» рассказал о запрете на допуск в ЕС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше