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16:52, 27 июля 2024Россия

Путин подписал указ о проведении главного военно-морского парада в Петербурге

Путин подписал указ о проведении в День ВМФ Главного военно-морского парада

Фото: Михаил Киреев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России, который состоится в Санкт-Петербурге. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Парад состоится в воскресенье, 28 июля. В 22.30 по московскому времени пройдет праздничный артиллерийский салют.

Путин посетит парад в Санкт-Петербурге. Как отмечал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, он не располагает информацией о планах президента Белоруссии Александра Лукашенко приехать на мероприятие.

День Военно-морского флота в Российской Федерации ежегодно отмечают в последнее воскресенье июля. Традиционный парад ВМФ в Петербурге начнется в 10:00 по московскому времени. На Ростральных колоннах зажгутся факелы, артиллерийская батарея у Петропавловской крепости даст залп из 12 орудий.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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