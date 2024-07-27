Путин подписал указ о проведении главного военно-морского парада в Петербурге

Путин подписал указ о проведении в День ВМФ Главного военно-морского парада

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении главного военно-морского парада в честь Дня Военно-морского флота России, который состоится в Санкт-Петербурге. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Парад состоится в воскресенье, 28 июля. В 22.30 по московскому времени пройдет праздничный артиллерийский салют.

Путин посетит парад в Санкт-Петербурге. Как отмечал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, он не располагает информацией о планах президента Белоруссии Александра Лукашенко приехать на мероприятие.

День Военно-морского флота в Российской Федерации ежегодно отмечают в последнее воскресенье июля. Традиционный парад ВМФ в Петербурге начнется в 10:00 по московскому времени. На Ростральных колоннах зажгутся факелы, артиллерийская батарея у Петропавловской крепости даст залп из 12 орудий.