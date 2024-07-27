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10:54, 27 июля 2024Путешествия

Работу аэропортов в двух российских городах временно ограничили

Работу аэропортов в Казани и Нижнекамске временно ограничили

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Временные ограничения на работу введены в аэропортах двух российских городов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Ограничения введены в 09:30 часов по московскому времени в Казани и Нижнекамске. Аэропорты указанных городов закрыты на прием и отправку воздушных судов, уточнил источник. Направляющиеся в Казань самолеты перенаправлены в Самару и Ульяновск.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — подчеркнул Кореняко.

Ранее в Минобороны сообщили, что беспилотники Вооруженных сил Украины сбили при попытке атаковать три региона России. Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили три БПЛА над Белгородской, Рязанской и Саратовской областями.

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      Мария Рюрикова
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