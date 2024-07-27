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12:50, 27 июля 2024Силовые структуры

Раскрыты планы задержанных в Дагестане боевиков

ФСБ: задержанные в Дагестане боевики хотели ножами убивать полицейских

Кадр: ЦОС ФСБ РФ

Задержанные правоохранительными органами в Дагестане боевики планировали нападение на сотрудников полиции. Об этом стало известно из видео, обнародованного ФСБ России.

Преступники хотели убивать полицейских, патрулирующих улицы Каспийска, используя ножи. Один из задержанных в ходе допроса сознался, что боевики для этих целей купили холодное оружие.

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«В нашем кругу мы считали сотрудников правоохранительных органов кафирами и считали, что их можно убивать», — рассказал он. Задержанный также отметил, что в переговорах между собой боевики для конспирации называли оружие удочками, а взрывное устройство — шпагой.

Ранее сообщилось о предотвращении терактов в Дагестане. Силовики задержали трех жителей Каспийска — приверженцев запрещенной на территории России международной террористической организации. По данным Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, задержанные планировали совершить «диверсионно-террористические акции в отношении республиканских правоохранительных органов». Также они рассказали, что собирались взорвать церковь Казанской иконы Божией Матери в Каспийске.

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