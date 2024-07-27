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13:46, 27 июля 2024Мир

Россия захотела добиться от МАГАТЭ контроля за внедрением ядерного оружия в АТР

Лавров: Россия добивается контроля МАГАТЭ над размещением ядерного оружия в АТР

Фото: Leah Millis / Reuters

Россия планирует добиться от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) контроля за внедрением блоком AUKUS, который пытается внедрить ядерное оружие в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Министерства иностранных дел (МИД) России Сергея Лаврова.

По его словам, в последние несколько лет США, Англия и ЕС стали продвигать в АТР элементы блоковой инфраструктуры, в том числе с ядерным компонентом. Министр отметил, что первый шаг был сделан в момент создания блока. Тогда США, Британия и Австралия — по сути, это проект по строительству подводных лодок с ядерной установкой. Лавров подчеркнул, что это очень рискованная тема и она требует постоянного полноценного контроля со стороны МАГАТЭ. Министр указал, что к этому члены AUKUS не вполне готовы. Лавров сказал, что видно, как эти три страны пытаются еще и расширять блок, привлекая и ряд других стран, и их практическая деятельность нацелена на то, чтобы сделать прививку толерантности этому региону в том, что касается размещения здесь компонентов ядерного оружия.

Ранее сообщалось, что Лавров заявил об отсутствии у России иллюзий относительно Запада.

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      Анна Габай
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