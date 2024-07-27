Лавров заявил об отсутствии у России иллюзий относительно Запада

Лавров: Запад стал осознавать невозможность поражения России

Запад начал осознавать невозможность поражения России, поэтому с его стороны в последнее время стали звучать разнообразные идеи по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, его цитирует РИА Новости.

Министр отметил, что не считает нужным комментировать многочисленные предложения, которые сейчас «как из рога изобилия посыпались». Глава внешнеполитического ведомства объяснил такие изменения в риторике Запада тем, что политики осознали «никчемность Зеленского и его режима».

Лавров добавил, что у России отсутствуют какие-либо иллюзии относительно подхода западных стран к продолжению работы по урегулированию украинского кризиса. Он напомнил, что когда в Крыму прошел открытый референдум с множеством международных наблюдателей, его результаты были не признаны, так как Запад заявил о нарушении принципа территориальной целостности. При этом отделение Косово произошло без всякого референдума. «Запад аплодировал, в общем, он сам и оркестрировал это отделение», — сказал министр.

Глава МИД РФ также исключил капитуляцию России перед Украиной. Он также подчеркнул, что все цели специальной военной операции будут достигнуты.

