Россия призвала страны G20 вместе противодействовать долговому кризису

Минфин: Россия призвала страны вместе бороться против долгового кризиса

В Бразилии на встрече глав центральных банков и министерств финансов стран G20 Россия призвала страны вместе противодействовать долговому кризису. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство финансов (Минфин) России.

На встрече участники отметили несколько ключевых рисков, которые угрожают мировой экономике. Это рост глобальной задолженности и высокий уровень дефицита государственных бюджетов, ослабление торговых связей между странами и сохранение высокой инфляции и связанные с ней бюджетные риски колебания цен на сырьевые товары в условиях геополитической нестабильности. По мнению российских представителей, необходимо принять меры для предотвращения системного долгового кризиса.

Заместитель министра финансов России Иван Чебесков сказал, что обслуживание долга становится все дороже, при этом большинство испытывающих трудности стран имеют низкие и средние доходы. По мнению замминистра, это не позволяет направлять необходимые ресурсы на развитие важнейших секторов экономики.

Ранее глава Минфина США Йеллен заявил, что Вашинготон не требует от Вьетнама разрыва отношений с РФ и КНР.