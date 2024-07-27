Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:38, 27 июля 2024Мир

Россия призвала страны G20 вместе противодействовать долговому кризису

Минфин: Россия призвала страны вместе бороться против долгового кризиса

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

В Бразилии на встрече глав центральных банков и министерств финансов стран G20 Россия призвала страны вместе противодействовать долговому кризису. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство финансов (Минфин) России.

На встрече участники отметили несколько ключевых рисков, которые угрожают мировой экономике. Это рост глобальной задолженности и высокий уровень дефицита государственных бюджетов, ослабление торговых связей между странами и сохранение высокой инфляции и связанные с ней бюджетные риски колебания цен на сырьевые товары в условиях геополитической нестабильности. По мнению российских представителей, необходимо принять меры для предотвращения системного долгового кризиса.

Заместитель министра финансов России Иван Чебесков сказал, что обслуживание долга становится все дороже, при этом большинство испытывающих трудности стран имеют низкие и средние доходы. По мнению замминистра, это не позволяет направлять необходимые ресурсы на развитие важнейших секторов экономики.

Ранее глава Минфина США Йеллен заявил, что Вашинготон не требует от Вьетнама разрыва отношений с РФ и КНР.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      «Творческое лицо страны». В России похвалили открытие Олимпиады, а в Европе назвали его оскорблением христиан

      Вяльбе одной фразой оценила церемонию открытия Олимпийских игр в Париже

      В Москве пенсионерка захотела женить сына на американке и лишилась почти миллиона рублей

      Толпа освистала Макрона на открытии Олимпиады в Париже

      Россиянка поплатилась жизнью за отказ полиции в возбуждении дела на ее жалобу о насилии

      Орбан сравнил молчание о теракте на «Северных потоках» с капитуляцией

      Попросивший убежища в РФ журналист захотел получить российский паспорт

      Украинские мобилизованные мужчины сбежали из микроавтобуса военкомата

      Швейцария отказалась передавать Украине доходы от российских активов

      ЦСКА разгромил «Нижний Новгород» в РПЛ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше