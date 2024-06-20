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18:52, 20 июня 2024Мир

США прокомментировали соглашение России и Вьетнама

Глава минфина Йеллен: США не требуют от Вьетнама разрыва отношений с РФ и КНР

Фото: Manan Vatsyayana / Pool / Reuters

США не требуют от Вьетнама разрыва отношений с Россией и Китаем для продолжения сотрудничества. Об этом заявила глава американского минфина Джанет Йеллен, ее слова приводит РИА Новости.

«Условием нашего партнерства не является разрыв ими связей с Россией или Китаем», — таким образом она прокомментировала соглашение между Россией и Вьетнамом, принятое в ходе визита президента Владимира Путина в Ханой.

20 июня российский лидер Владимир Путин и президент Вьетнама То Лам провели переговоры в Ханое, которые длились около полутора часов. По итогам встречу главы двух государств приняли совместное заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства.

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      Лина Пивоварова
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