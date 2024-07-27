Россиянин с сайта знакомств изнасиловал 17-летнюю девушку

В Петербурге мужчина изнасиловал 17-летнюю девушку после знакомства на сайте

В Санкт-Петербурге мужчина изнасиловал 17-летнюю девушку, которая начала общаться с ним на сайте знакомств. Об этом сообщает 78.ru.

Злоумышленник надругался над несовершеннолетней в Пушкино. Девушка обратилась в полицию и рассказала, что она познакомилась с мужчиной на сайте. По словам пострадавшей, он изнасиловал ее около четырех часов утра в бытовке.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 33-летнего местного жителя. Оказалось, что ранее он был судим за кражу и половую связь с несовершеннолетней. Обвиняемого поместили в изолятор.

Ранее пенсионера из Ленинградской области заподозрили в надругательстве над 12-летней девочкой на территории садового некоммерческого товарищества (СНТ).