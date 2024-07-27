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10:28, 27 июля 2024Россия

Россиянин рассказал об эвакуации из затопленного поселка после прорыва дамбы

Житель Челябинской области рассказал об эвакуации из поселка после прорыва дамбы

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

Житель поселка Киалим в Карабашском городском округе Челябинской области Уразай Вахитов заявил, что до прорыва дамбы не знал, что она работала на пределе. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

«Дожди были, но я даже не предполагал. Слышал, что жители рассказывали, что через дамбу она [вода] выходила», — отметил он. По словам Вахитова, после прорыва дамбы он увидел в окно, как мимо дома «бревна поплыли, прицеп поплыл». При эвакуации из затопленного населенного пункта россиянин взял минимум вещей, забыв дома даже паспорт.

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Сейчас мужчина переживает, цело ли его жилье, а также посаженная картошка, которая для жителя Челябинской области — «второй хлеб». Местные власти поселили Уразая Вахитова с другими эвакуированными жителями в пункт временного размещения, расположенный в санатории «Карабашмеди».

26 июля в Челябинской области прорвало дамбу на Киалимском водохранилище. «Жителям поселков Киолим, Мухаметово, Карасаево, Байдашево, Сактаево рекомендовано быть готовыми к эвакуации. Собрать вещи первой необходимости и документы», — призвали в администрации региона.

Поселок Киолим полностью освободился от воды утром в субботу, 27 июля, рассказали в МЧС России. «Спасатели МЧС России с помощью беспилотников мониторят обстановку и ликвидируют последствия размыва на насыпном участке дамбы на Киалимском водохранилище. Никто не пострадал», — говорится в сообщении.

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