Россиянин рассказал об уплывшем на полкилометра доме с его семьей внутри

В челябинском поселке Киолим поток воды унес двухэтажный дом на полкилометра

После прорыва дамбы двухэтажный дом в поселке Киолим Карабашского городского округа Челябинской области уплыл почти на полкилометра. Об этом РИА Новости рассказал местный житель Сергей Щербаков.

Мужчина рассказал, что вода начала поступать в поселок стремительно, сметая все на своем пути. Из-за размытых дорог военные не могли добраться к пострадавшим, тогда вместе с односельчанами Сергей организовал свой эвакуационный штаб, где помогали пожилым и семьям с детьми. В это время дома находилась супруга Щербакова с двумя детьми.

Женщина позвонила мужу и рассказала, что вода добралась до их участка, в ответ он посоветовал семье не покидать жилище. В результате поток поднял каркасный дом и унес его на 350-400 метров. Когда дом остановился, до семьи добрались спасатели и эвакуировали их в Карабаш. Мужчина рассказал, что его дом остался целым, однако пострадала специальная бытовая техника для переработки молока. Животноводство и переработка молока — его единственный источник дохода.

26 июля в Челябинской области прорвало дамбу на Киалимском водохранилище. Власти рекомендовали жителям поселков Киолим, Мухаметово, Карасаево, Байдашево, Сактаево быть готовыми к эвакуации и собрать вещи первой необходимости и документы.

Поселок Киолим полностью освободился от воды утром в субботу, 27 июля, рассказали в МЧС России. «Спасатели МЧС России с помощью беспилотников мониторят обстановку и ликвидируют последствия размыва на насыпном участке дамбы на Киалимском водохранилище. Никто не пострадал», — говорится в сообщении.