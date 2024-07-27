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17:34, 27 июля 2024Силовые структуры

Россиянка поплатилась жизнью за отказ полиции в возбуждении дела на ее жалобу о насилии

В Москве сожитель убил женщину, чье заявление о насилии не приняли в полиции

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Москве 26-летний сожитель расправился с 25-летней женщиной, чье заявление о домашнем насилии не приняли в полиции. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

Преступление произошло 24 июля. Пострадавшую без признаков жизни обнаружили в квартире, расположенной в рабочем поселке Киевский. Прибывшие на место врачи диагностировали у нее переломы ребер, тупую травму живота и разрыв селезенки. Женщина не выжила из-за внутреннего кровотечения. В квартире вместе с потерпевшей находился ее сожитель. Он избил партнершу из-за ревности.

По данным Telegram-канала, потерпевшая прожила вместе с мужчиной около четырех лет. Отмечается, что родные часто замечали у нее синяки и ссадины. В этом году женщина обращалась в полицию с заявлением о домашнем насилии, но правоохранители не приняли его. По предварительным данным, полицейские несерьезно отнеслись к ее словам и отказали, так как во время подачи заявления она была пьяна.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Дмитрове местный житель расправился с сожительницей, обезглавил ее, потом попытался скрыться, но попал под автомобиль.

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      Анна Габай
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