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10:57, 27 июля 2024Экономика

Российских школьников предложили отправить на заводы

Сенатор Косихина: школьникам нужно рассказывать о престижности рабочих профессий

Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы / АГН «Москва»

В России призвали рассказывать школьникам о престижности рабочих профессий и в обязательном порядке отправлять их на экскурсии на предприятия. С таким предложением выступила сенатор Наталия Косихина, ее цитирует РИА Новости.

Она отметила, что популяризировать среди подрастающего поколения рабочие специальности нужно с помощью видеороликов и интервью с молодыми профессионалами, которые выбрали для себя эти направления. Также стоит внедрить в школах посещения заводов, в рамках этих визитов дети смогут не только увидеть производственный процесс своими глазами, но и попробовать свои силы.

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Для школьников старше 16 лет можно «рассмотреть вопрос полноценного одного дня работы на производстве вместе с мастером», сказала Косихина. Именно практическое выполнение интересных заданий может побудить молодежь выбрать рабочие специальности, считает она. «Для нас важно, чтобы это направление реализовывалось не только в теории, но и на практике», — подчеркнула сенатор.

Ранее председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев рассказал, что после упрощения правил трудоустройства в России стало больше работы для несовершеннолетних. По словам депутата, 90 процентов молодежи хотят подрабатывать летом.

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