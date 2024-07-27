Российских школьников предложили отправить на заводы

Сенатор Косихина: школьникам нужно рассказывать о престижности рабочих профессий

В России призвали рассказывать школьникам о престижности рабочих профессий и в обязательном порядке отправлять их на экскурсии на предприятия. С таким предложением выступила сенатор Наталия Косихина, ее цитирует РИА Новости.

Она отметила, что популяризировать среди подрастающего поколения рабочие специальности нужно с помощью видеороликов и интервью с молодыми профессионалами, которые выбрали для себя эти направления. Также стоит внедрить в школах посещения заводов, в рамках этих визитов дети смогут не только увидеть производственный процесс своими глазами, но и попробовать свои силы.

Для школьников старше 16 лет можно «рассмотреть вопрос полноценного одного дня работы на производстве вместе с мастером», сказала Косихина. Именно практическое выполнение интересных заданий может побудить молодежь выбрать рабочие специальности, считает она. «Для нас важно, чтобы это направление реализовывалось не только в теории, но и на практике», — подчеркнула сенатор.

Ранее председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев рассказал, что после упрощения правил трудоустройства в России стало больше работы для несовершеннолетних. По словам депутата, 90 процентов молодежи хотят подрабатывать летом.

