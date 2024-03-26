В России стало больше работы для несовершеннолетних

Депутат Метелев: число вакансий для несовершеннолетних в России выросло на 300 %

После упрощения правил трудоустройства в России стало больше работы для несовершеннолетних. О росте числа вакансий заявил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, его цитирует ТАСС.

По словам депутата, 90 процентов молодежи хотят подрабатывать летом, так как это помогает не только заработать первые деньги.

«Это еще и ответственность, это профориентация, это формирование навыков, компетенций взрослого человека, который просто быстрее растет в этом плане», — объяснил Метелев.

После того как Госдума разрешила устраиваться на работу без разрешения органов опеки — только с согласия одного из родителей и получения медсправки, количество вакансий для несовершеннолетних выросло на 300-400 процентов. За 2023 году также увеличилось число трудоустроенных подростков.

Большинство россиян захотели отправить школьников работать — к трудоустройству подростков положительно отнеслись 64 процента опрошенных. По данным исследования сервиса по поиску работы hh.ru, нейтрально к подобной идее относятся 16 процентов респондентов, еще 17 процентов россиян не поддерживают инициативу о работе в школьном возрасте.

Ранее кабмин одобрил поправки в Гражданский кодекс РФ, которые запретят российским банкам открывать счета подросткам в возрасте от 14 до 18 лет без получения согласия от их родителей или законных представителей. Поправками также устанавливается, что кредитные организации обязаны будут выдавать справки о счетах и вкладах подростков их родителям.