Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
18:24, 26 марта 2024Экономика

В России стало больше работы для несовершеннолетних

Депутат Метелев: число вакансий для несовершеннолетних в России выросло на 300 %

Фото: Unsplash

После упрощения правил трудоустройства в России стало больше работы для несовершеннолетних. О росте числа вакансий заявил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, его цитирует ТАСС.

По словам депутата, 90 процентов молодежи хотят подрабатывать летом, так как это помогает не только заработать первые деньги.

«Это еще и ответственность, это профориентация, это формирование навыков, компетенций взрослого человека, который просто быстрее растет в этом плане», — объяснил Метелев.

Материалы по теме:
Самые востребованные профессии в России в 2024 году. На кого пойти учиться после 11 класса, чтобы стать востребованным?
Самые востребованные профессии в России в 2024 году.На кого пойти учиться после 11 класса, чтобы стать востребованным?
18 марта 2024
Женщины в России освоили необычную для себя профессию. Что они рассказывают о ней?
Женщины в России освоили необычную для себя профессию.Что они рассказывают о ней?
Реклама
20 марта 2024

После того как Госдума разрешила устраиваться на работу без разрешения органов опеки — только с согласия одного из родителей и получения медсправки, количество вакансий для несовершеннолетних выросло на 300-400 процентов. За 2023 году также увеличилось число трудоустроенных подростков.

Большинство россиян захотели отправить школьников работать — к трудоустройству подростков положительно отнеслись 64 процента опрошенных. По данным исследования сервиса по поиску работы hh.ru, нейтрально к подобной идее относятся 16 процентов респондентов, еще 17 процентов россиян не поддерживают инициативу о работе в школьном возрасте.

Ранее кабмин одобрил поправки в Гражданский кодекс РФ, которые запретят российским банкам открывать счета подросткам в возрасте от 14 до 18 лет без получения согласия от их родителей или законных представителей. Поправками также устанавливается, что кредитные организации обязаны будут выдавать справки о счетах и вкладах подростков их родителям.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский уволил главу Службы нацбезопасности Украины. Тот угрожал дойти до Москвы и оскорбил спецпредставителя Китая

      Невеста решила похвастаться богатством и вышла замуж в наряде из денег

      Россиянин поехал в командировку и лишился трех миллионов рублей из-за аферистов

      Оценено подорожание поставляемого в Европу урана из России

      Блинкен связал теракт в «Крокусе» с оставшейся угрозой от ИГИЛ

      В Приднестровье отвергли планы по присоединению к России

      Названа дата запуска спутника «Ресурс-П» №4

      Энергокомпанию Украины обвинили в раскрытии реального ущерба от ударов ВС России

      Известный телеведущий рассказал о борьбе с раком

      Внучку экс-президента Узбекистана оставили без дома в Беверли-Хиллз

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше