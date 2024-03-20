Банкам запретят открывать счета подросткам без согласия родителей

Банки в России обяжут получать согласие родителей на открытие счета подросткам

Российским банкам запретят открывать счета подросткам в возрасте от 14 до 18 лет без получения согласия от их родителей или законных представителей. Об этом со ссылкой на одобренный кабмином законопроект пишут «Известия».

Документ вносит поправки в Гражданский кодекс РФ, который будет дополнен следующим пунктом — «банк не вправе заключать договор банковского счета с несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет без письменного согласия их законных представителей». Изменения коснутся и закона «О банках и банковской деятельности». Поправками устанавливается, что кредитные организации обязаны будут выдавать справки о счетах и вкладах подростков их родителям.

В пресс-службе Банка России подтвердили, что поддерживают эту инициативу. По информации издания, документ внесут на рассмотрение в Госдуму уже 20 марта. Законопроект даст взрослым законное право контролировать финансовые операции несовершеннолетних детей, включая движения средств по банковским картам.

Глава Минпросвещения Сергея Кравцов отметил, что предлагаемый закон будет «способствовать недопущению совершения в отношении несовершеннолетних противоправных действий с использованием их банковских счетов, в связи с чем концептуально поддерживаются министерством».

Ранее кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при Президенте РФ Александр Абрамов заявил, что защитить деньги от инфляции помогут краткосрочные банковские вклады. Он отметил, что в нынешней ситуации важнее отыграть инфляцию, чем увеличить сбережения. «При такой стратегии самое простое — это держать деньги на краткосрочных депозитах срочностью три месяца. Это будет означать, что ставки будут максимальные для таких депозитов в условиях повышенной ключевой ставки», — объяснил эксперт.