Россиянам назвали способы защиты сбережений от инфляции

Экономист Абрамов посоветовал краткосрочные вклады для защиты денег от инфляции

Краткосрочные банковские вклады помогут защитить деньги от инфляции, считает кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при Президенте РФ Александр Абрамов. В беседе с «Лентой.ру» он назвал способы, которые помогут сохранить сбережения.

«Когда повышаются ключевые ставки, проходит от трех до шести кварталов, прежде чем через трансмиссионный механизм ставки начнут влиять на инфляцию. По сути дела, заявления о том, что максимума инфляция достигнет в конце второго квартала практически означает следующее: те изменения ставок, которые произошли с осени 2023 года, начнут в полной мере действовать во втором квартале этого года. Это лишь говорит о том, что если правильно работает трансмиссионный механизм Банка России, то после второго квартала инфляция станет снижаться», — сказал он.

Экономист отметил, что в нынешней ситуации важнее отыграть инфляцию, чем увеличить сбережения.

При такой стратегии самое простое — это держать деньги на краткосрочных депозитах срочностью три месяца. Это будет означать, что ставки будут максимальные для таких депозитах в условиях в условиях повышенной ключевой ставки Александр Абрамов экономист

«Второе — если инвестировать на рынке. Есть несколько биржевых фондов денежного рынка, которые в такой ситуации показывают достаточно высокие доходы при достаточно низких рисках. Эта доходность будет чуть выше депозитной. Третий вариант — можно попытаться что-то сделать с акциями, но я не думаю, что это будет лучший вариант. Мне кажется, наиболее надежных два: либо депозиты краткосрочные, либо депозиты денежного рынка», — отметил специалист.

Как заявил заместитель директора департамента денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России Андрей Ганган, возможный максимум годовой инфляции в России может случиться во втором квартале 2024 года. Сейчас инфляция в России замедлилась, но все еще превышает целевые показатели Центробанка, отметил он.

По состоянию на февраль 2024 года инфляция в России достигла 7,69 процента при цели в 4 процента. Ключевую ставку начали повышать с июля 2023 года, когда она составляла 7,5 процента. Сейчас показатель составляет 16 процентов.