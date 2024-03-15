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04:11, 15 марта 2024Экономика

Россиянам назвали способы защиты сбережений от инфляции

Экономист Абрамов посоветовал краткосрочные вклады для защиты денег от инфляции

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Краткосрочные банковские вклады помогут защитить деньги от инфляции, считает кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при Президенте РФ Александр Абрамов. В беседе с «Лентой.ру» он назвал способы, которые помогут сохранить сбережения.

«Когда повышаются ключевые ставки, проходит от трех до шести кварталов, прежде чем через трансмиссионный механизм ставки начнут влиять на инфляцию. По сути дела, заявления о том, что максимума инфляция достигнет в конце второго квартала практически означает следующее: те изменения ставок, которые произошли с осени 2023 года, начнут в полной мере действовать во втором квартале этого года. Это лишь говорит о том, что если правильно работает трансмиссионный механизм Банка России, то после второго квартала инфляция станет снижаться», — сказал он.

Экономист отметил, что в нынешней ситуации важнее отыграть инфляцию, чем увеличить сбережения.

При такой стратегии самое простое — это держать деньги на краткосрочных депозитах срочностью три месяца. Это будет означать, что ставки будут максимальные для таких депозитах в условиях в условиях повышенной ключевой ставки

Александр Абрамовэкономист

«Второе — если инвестировать на рынке. Есть несколько биржевых фондов денежного рынка, которые в такой ситуации показывают достаточно высокие доходы при достаточно низких рисках. Эта доходность будет чуть выше депозитной. Третий вариант — можно попытаться что-то сделать с акциями, но я не думаю, что это будет лучший вариант. Мне кажется, наиболее надежных два: либо депозиты краткосрочные, либо депозиты денежного рынка», — отметил специалист.

Как заявил заместитель директора департамента денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России Андрей Ганган, возможный максимум годовой инфляции в России может случиться во втором квартале 2024 года. Сейчас инфляция в России замедлилась, но все еще превышает целевые показатели Центробанка, отметил он.

По состоянию на февраль 2024 года инфляция в России достигла 7,69 процента при цели в 4 процента. Ключевую ставку начали повышать с июля 2023 года, когда она составляла 7,5 процента. Сейчас показатель составляет 16 процентов.

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      Варвара Кошечкина
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