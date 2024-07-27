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17:02, 27 июля 2024Экономика

Швейцария отказалась передавать Украине доходы от российских активов

SECO: Швейцария не будет использовать доходы от активов России на нужды Украины

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Швейцария отказалась передавать Украине доходы от российских активов. Об этом со ссылкой на национальное информационное агентство Keystone-SDA, пишет ТАСС.

Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) отметил, что в соответствии с законодательством страны и международными обязательствами Берн не имеет права получать доходы от активов, связанных с Банком России. Страна не будет использовать эти средства на нужды Киева, заявили в ведомстве.

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Еврокомиссия 26 июля перевела первые 1,5 миллиарда евро из доходов от замороженных в Европе российских активов на закупку оружия для Украины. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что этот трансфер является лучшим символом и лучшим применением российских активов для того, чтобы «сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни». Деньги получит не Киев, а европейские страны, которые поставляют ему оружие.

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