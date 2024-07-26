Еврокомиссия начала закупать оружие для Украины на доходы от российских активов

Еврокомиссия перевела первые €1,5 млрд из доходов от активов РФ на оружие Киеву

Первые 1,5 миллиарда евро из доходов от замороженных в Европе российских активов сегодня, 26 июля, переведены на закупку оружия для Украины. Об этом объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в соцсети X.

По ее словам, этот трансфер является лучшим символом и лучшим применением российских активов для того, чтобы «сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни».

Сами деньги получит не Киев, а европейские страны, которые поставляют ему оружие. Таким образом, коммерческая сделка в интересах Украины будет оплачена за счет российских денег.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель утверждал, что первый транш для военной помощи Украине из доходов от замороженных активов России направят в начале августа, причем его размер составит 1,4 миллиарда евро.

Долгое время Евросоюз не мог договориться об использовании российских активов в интересах Украины, и выделенные из общей суммы доходы стали компромиссным вариантом. Тем не менее из-за позиции Венгрии даже для перевода этих средств на закупку оружия остальным европейским странам пришлось прибегнуть к «сложному юридическому решению».

Ранее сообщалось, что после переоценки стоимости боеприпасов, техники и вооружений, переданной Киеву, правительство США пришло к выводу о возможности потратить на поставки еще два миллиарда долларов. Как оказалось, из-за неточностей расчета стоимость ряда позиций была завышена.