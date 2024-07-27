Украине предрекли голод и гражданскую войну

Соскин: из-за разрушения промышленности Украину ждут голод и гражданская война

Тяжелая ситуация с производством зерна на Украине может привести к голоду уже этой зимой. Об этом заявил бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Можно ориентироваться, что к февралю в стране начнется голод», — уточнил он, указав, что уже осенью украинская экономика будет на грани уничтожения.

Причиной проблем с продовольствием Соскин считает разрушение промышленности, которое происходит из-за продолжающегося конфликта. Из-за голода, в свою очередь, в стране может начаться гражданская война.

Ранее Олег Соскин призвал найти замену президенту Украины Владимиру Зеленскому. По его мнению, нынешний лидер не сможет вести мирные переговоры с Россией.