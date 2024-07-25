В Киеве призвали найти замену Зеленскому для поведения переговоров

Соскин: Зеленский не справится с проведением переговоров с РФ, ему нужна замена

Президент Украины Владимир Зеленский не в состоянии справиться с проведением мирных переговоров с Россией, поэтому ему нужно найти замену. К этому призвал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.

По мнению Соскина, Киеву необходимо выйти на диалог с Москвой, однпео действующий украинский лидер на эту роль не годится.

«Можно уже четко говорить, что Зеленскому объяснили, что надо заканчивать эту бойню. Все свидетельствует о том, что никаких шансов у него нет», — заявил бывший советник Кучмы.