Стало известно о применении робота российскими военными в зоне СВО

МО: российские бойцы применяют робота на авдеевском направлении в зоне СВО

Российские военные применяют робота на авдеевском направлении в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Министерство обороны (МО) России.

По данным ведомства, роботизированный комплекс материально-технического обеспечения для подвоза продовольствия и боеприпасов активно используют бойцы группировки войск «Центр». В МО также отметили, что роботизированная платформа представляет собой тележку с дистанционным управлением.

Робот способен поднимать грузы весом до 160 килограммов. Кроме того, данный комплекс может применяться для эвакуации раненых военных.

27 июля Минобороны сообщило, что Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Лозоватское в Донецкой народной республике. Подразделения группировки войск «Центр» также нанесли поражение формированиям бригад ВСУ в районе Торецка, Ивановки, Украинска, Новогородского, Щербиновки и Новоселовки Первой.